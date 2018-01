Ulkomaat

Trump: ”Kansakunnan tila on vahva” - ylisti vuoden sankareita

Trump: ”Kansakunnan tila on vahva” - ylisti vuoden sankareita

Presidentti Donald Trump aloitti odotetun Kansakunnan tila –puheensa ylistämällä yleisön joukkoon kutsuttuja sankareita.

Donald Trump muistutti vuoden aikana tapahtuneista hurrikaaneista, Kalifornian maastopaloista sekä Las Vegasin ammuskelusta. Lisäksi hän erikseen ylisti kongressiedustaja Steve Scalisea, joka joutui ammuskelun kohteeksi baseball-kentällä Washingtonin lähellä. – Tänä iltana joukossamme on yksi kovimmista kongressissa palvelevista henkilöistä – kaveri, joka otti luodin, melkein kuoli, mutta oli takaisin töissä vain kolme ja puoli kuukautta myöhemmin, Trump ylisti ja sai yleisön taputtamaan seisaalleen nousien. Hän kuitenkin totesi, että kansakunnan on tarpeen kokea yhtenäisyyttä muinakin kuin tragedian hetkinä. – Tänään pyydän meitä laittamaan erimielisyytemme syrjään ja etsimään yhteistä päämäärää. Yhtenäisyyttä, jonka valitsemamme edustajat voivat tarjota. – Kansakunnan tila on vahva, koska kansamme on vahva, kiteytti Trump ennen kuin pääsi puheensa varsinaisiin aiheisiin. Tällöin muutoin mutrusuisina kuunnelleet demokraattiedustajatkin nousivat taputtamaan.