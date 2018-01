Ulkomaat

Kolumbiassa useita kuoli ja haavoittui poliisiasemalla tehdyssä pommi-iskussa

Kolumbia Iskusta epäiltynä on pidätetty 31-vuotias mies.

Kolumbiassa ainakin viisi poliisia on kuollut ja yli 40 haavoittunut poliisiasemalle tehdyssä pommi-iskussa Barranquillan kaupungissa, kertoo poliisilähde uutistoimisto AFP:lle. Kaupungin poliisipäällikön mukaan pommi räjähti paikallista aikaa lauantaina aamusta, kun poliisit olivat kokoontuneet aamukokoukseen.



Iskusta epäiltynä on pidätetty 31-vuotias mies. Syyttäjän mukaan miestä vastaan aiotaan nostaa syytteet muun muassa viidestä murhasta, murhanyrityksestä ja terrorismista.



Barranquillan pormestari on syyttänyt iskusta huumekauppiaita.