Kabulin autopommi oli piilotettu ambulanssiin – ainakin 95 kuollut, 158 haavoittunutta





Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa on tapahtunut voimakas räjähdys. Äärijärjestö Taleban kertoo tehneensä iskun.Tuorempien tietojen mukaan räjähdyksessä on kuollut 63 ihmistä ja haavoittunut 151, kertovat viranomaiset. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan, sillä osa haavoittuneista on kriittisessä tilassa.Sisäministeriön tiedottajan Nasrat Rahimin mukaan ambulanssiin piilotetut pommit aiheuttivat räjähdyksen.– Itsemurhapommittaja käytti ambulanssia päästäkseen tarkastuspisteiden ohi. Hän pääsi ensimmäisen tarkastuspisteen ohi sanomalla, että hän oli viemässä potilasta sairaalaan. Hänet tunnistettiin toisella tarkastuspisteellä, jolloin hän räjäytti räjähteillä täytetyn autonsa, Rahimi kertoo.Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa voimakkaan räjähdyksen, joka tärisytti rakennusten ikkunoita. Sosiaaliseen mediaan on julkaistu kuvia, joissa näkyy suuri taivaalle nouseva savupilvi.AFP:n mukaan räjähdys tapahtui vilkkaalla alueella, missä muun muassa Afganistanin hallinnolla on rakennuksia ja Euroopan unionilla toimisto. Myös Kabulin pääpoliisiasema sijaitsee räjähdysalueen lähellä.Ulkomaalaisille annettiin lauantaina aamulla varoitus, jonka mukaan äärijärjestö Isis suunnittelee ”aggressiivisia iskuja” ulkomaalaisten käyttämiin kauppoihin ja hotelleihin.Viikko sitten useat ihmiset saivat surmansa, kun äärijärjestö Talebanin taistelijat hyökkäsivät luksushotelliin Kabulissa. Useat kuolonuhreista olivat ulkomaalaisia.