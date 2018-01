Ulkomaat

Itävaltalaismies pidätettiin iskulauseiden huutamisesta ja natsitervehdyksestä rabbille

26.1. 19:52

Rabbi oli vierailulla Ebenseen kaupungissa, missä hänen oli määrä vierailla entisellä keskitysleirillä lapsenlapsensa kanssa.

Itävaltalaismies on pidätetty natsisloganien huutamisesta rabbille, joka oli vierailemassa entisellä keskitysleirillä, kertoi poliisi perjantaina. Lisääntynyt antisemitismi on herättänyt huolta maassa.



49-vuotiaan miehen epäillään huutaneen ”Heil Hitler” ja tehneen natsitervehdyksen viime viikolla Ebenseen kaupungissa, jossa rabbi oli lapsenlapsensa kanssa. Heidän oli määrä käydä entisellä keskitysleirillä, jonne rabbin isä oli toisen maailmansodan aikana tuotu.



Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt syytteet.



Itävallassa natsimielisten mielipiteiden esittäminen on yleistä, vaikka maan lainsäädännössä tämä on tiukasti kielletty.