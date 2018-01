Ulkomaat

Israelista löytyi vanhin Afrikan ulkopuolinen ihmisfossiili – ikää jopa 174 000–188 000 vuotta





Israelissa on kaivettu esiin vanhimmat ihmisen jäännökset Afrikan ulkopuolella. Jäännökset löydettiin Misliyan luolasta Karmelvuorella. Asiasta kertoi yhdysvaltalainen Science-lehti torstaina.Löydettyjen jäännösten joukossa oli muun muassa leukaluu ja hampaita, joiden iäksi on määritelty 174 000–188 000 vuotta. Tämä vahvistaa jo aiemmin esitetyn teorian siitä, että ihmisiä muutti pois Afrikasta noin 50 000 vuotta aiemmin kuin tähän asti on luultu.Ihmisluiden lisäksi samasta luolasta löytyi todisteita siitä, että sen ajan ihmiset käyttivät tulta ja metsästivät suurriistaa.Aiemman, dna:han perustuneen tutkimuksen mukaan ihmiset poistuivat Afrikasta vieläkin aiemmin kuin nyt löydetyt fossiilit todistavat.