Ulkomaat

Skandaali puhkesi: Miesten gaalaan soluttautunut naistoimittaja paljasti silmäätekevien törkeän käytöksen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtuman emännillä tarkka pukeutumiskoodi

”Kyseessä on Marmite-työ”

Skandaali paisuu





http://www.bbc.com/news/av/uk-42799595/undercover-reporter-hostesses-groped-at-men-only-event

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/01/24/female-journalists-go-undercover-at-posh-men-only-london-fundraiser-report-widespread-groping-harassment/?utm_term=.9558b1992a7f

https://www.theguardian.com/politics/blog/live/2018/jan/24/pmqs-may-corbyn-brexit-secretary-david-davis-questioned-by-commons-committee-politics-live

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/presidents-club-dorchester-hotel-men-only-charity-groping-sexual-harassment-what-happened-london-a8175256.html