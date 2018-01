Ulkomaat

WP:n lähteet: Venäjä-tutkinnan johtaja haluaa Trumpin kuultavaksi lähiviikkoina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sessions kuultavana viime viikolla - lähteiden mukaan myös Comeyta kuultu

Lähteet: Trumpin mahdollinen kuuleminen huolestuttaa lähipiiriä