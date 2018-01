Ulkomaat

Kentuckyn kouluampumisessa ainakin kaksi kuolonuhria

Ainakin kaksi nuorta kuoli kouluampumisessa Yhdysvalloissa tiistaina. Lisäksi 14 ihmistä haavoittui.Ampuminen tapahtui Bentonin kaupungissa Kentuckyssa. CNN:n mukaan ampujaksi epäilty on 15-vuotias nuorukainen ja hänet on pidätetty.CNN:n mukaan surmansa saaneet olivat 15-vuotias poika ja 15-vuotias tyttö. Poika kuoli sairaalassa ja tyttö tapahtumapaikalla.Silminnäkijöiden mukaan opiskelijat juoksivat pakoon, kun kuulivat laukausten ääniä. Opiskelijoita kuljetettiin turvaan naapurikouluun, josta vanhemmat pystyivät hakemaan heidät.Viranomaiset eivät kertoneet tarkemmin, miten vakavia vammoja haavoittuneilla on.