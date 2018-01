Ulkomaat

Indonesian pääkaupungissa voimakas maanjäristys – ihmiset pakenivat pilvenpiirtäjistä

Ihmisiä on loukkaantunut ja ainakin 130 rakennusta on vaurioitunut. Tsunamivaara on kuitenkin suljettu pois.

Jakarta