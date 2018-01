Ulkomaat

Alaskan rannikolla erittäin voimakas maanjäristys: ”Vaarallinen tsunami on mahdollinen tai jo tapahtumassa”

Kansallinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Alaskanlahden läntisessä osassa Chiniakin edustalla on tapahtunut erittäin voimakas maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 8.1 magnitudia.Maanjäristys iski kello 11.31 Suomen aikaa, jolloin Alaskassa oli aamuyö, noin 280 kilometriä Kodiakin kaupungista kaakkoon, kertoo Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus uutistoimisto Reutersin mukaan. Järistys tapahtui kymmenen kilometrin syvyydessä.tsunamivaroituskeskus ilmoitti, että Alaskaan ja Kanadan länsirannikolle on annettu tsunamivaroitus. Tsunamivaaraa tarkkaillaan myös Yhdysvaltojen länsirannikolla: Kalifornian ja Oregonin osavaltojen rannikoilla sekä osassa Washingtonin osavaltiota.– Jos olet tällä rannikkoalueella, siirry sisämaahan, sanoi Anchoragen kaupungin hätäviranomainen.– Tsunamivaroitus tarkoittaa, että vaarallinen tsunami on mahdollinen tai jo tapahtumassa.Viranomainen huomautti, että tsunamiaallot voivat aiheuttaa vaaraa monen tunnin ajan, eikä ensimmäinen aalto välttämättä ole suurin aalto.