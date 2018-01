Ulkomaat

Tulivuorenpurkaus pysäytti gondolihissit – kymmenet jumissa vuoren huipulla Japanissa

Japanissa ainakin yksi ihminen on kuollut laskettelukeskukseen osuneessa lumivyöryssä, jonka pani liikkeelle tulivuorenpurkaus. Loukkaantuneita on toistakymmentä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy