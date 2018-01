Ulkomaat

Kiinan kerrotaan napanneen Ruotsin kansalaisen kiinni junasta diplomaattien silmien alta

Kiinassa on jälleen otettu kiinni hongkongilainen kirjankustantaja Gui Minhai, kertoi kustantajan tytär Angela Gui yhdysvaltalaislehti New York Timesille. Gui Minhai on Ruotsin kansalainen.