Ulkomaat

Rohingya-pakolaisten kotiinpaluu venyy – kotiuttaminen ei ala vielä tiistaina

Myanmarista Bangladeshiin paenneet sadattuhannet pakolaiset pyritään kotiuttamaan kahden vuoden sisällä. Myanmarin ja Bangladeshin tekemän sopimuksen mukaan kotiutusten oli määrä alkaa tiistaina, mutta aikataulua oli jo valmiiksi pidetty liian toiveikkaana.Viime viikolla viimeistelty sopimus koskee Bangladeshiin lokakuun 2016 jälkeen paenneita, ei Bangladeshissa jo aiemmin olleita rohingya-vähemmistön jäseniä.Myanmaria on painostettu sallimaan turvallinen paluu rohingyoille, jotka ovat paenneet maasta armeijan toimien takia. YK on kutsunut Myanmarin armeijan operaatiota etniseksi puhdistukseksi.Monet Bangladeshin täpötäysillä leireillä asuvista ovat sanoneet olevansa haluttomia palaamaan Rakhinen osavaltioon. Siellä heitä ja heidän kotejaan vastaan on hyökätty.Myanmarin viranomaiset ovat rakentamassa Rakhineen väliaikaista leiriä, johon voitaisiin majoittaa 30 000 pakolaista.