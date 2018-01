Ulkomaat

Valkoisen talon kuva Trumpista ”työskentelemässä” nosti pilkkamyrskyn – huomio kiinnittyi työpöytään

Hey, all you People Who Know Desks: Does this look like the desk of somebody who works? #desktwitterhttps://twitter.com/hashtag/desktwitter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #iknowyouareouttherehttps://twitter.com/hashtag/iknowyouareoutthere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw https://t.co/hrKMeN1ZAohttps://t.co/hrKMeN1ZAo — honor sachs (@drhonor) January 21, 2018 https://twitter.com/drhonor/status/954914849024303104?ref_src=twsrc%5Etfw