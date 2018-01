Ruotsin perhesurmaan liitetty sairaus on piinaava – ihminen ”ei lataudu täyteen, voi hyytyä kokonaan sekunneissa”

Ulkomaat

Ruotsin perhesurmaan liitetty sairaus on piinaava – ihminen ”ei lataudu täyteen, voi hyytyä kokonaan sekunneis

Lääkäreiltä puuttuu tieto ja taito tunnistaa sairaus

Naisia on aina pidetty vähän hysteerikkoina.

Masennus ei ole ME/CFS:n oire

Väsymys antaa mielikuvan burn outista, vaikka väsymyksellä ja burn outilla ei ole mitään tekemistä sairauden kanssa.

Tulevaisuudessa vielä paljon työtä edessä

Meidän täytyisi yrittää säilyttää skeptisyyden ja empatian tasapaino samanaikaisesti, eikä torjua kaikkia näitä ihmisiä mielipuolina.