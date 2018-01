Ulkomaat

Kabulin hotellihyökkäyksessä kuolleiden määrä nousi, valtaosa ulkomaalaisia

Nyt toistetaan : Luksushotelliin hyökättiin Kabulissa 21.1. 16:56

Afganistan Ainakin 18 ihmistä kuoli Kabulissa.

Afganistanissa ainakin 18 ihmistä on saanut surmansa hotellihyökkäyksessä Kabulissa eilen. Kuolleista 14 on ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset.



Äärijärjestö Taleban on ilmoittanut tehneensä iskun. Afganistanin sisäministeriön mukaan hyökkääjiä oli kuusi ja heidät kaikki tapettiin. Hyökkääjät olivat aseistautuneet automaattiaseilla ja singoilla.



Turvallisuusjoukot piirittivät hotellia 12 tuntia.