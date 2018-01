Ulkomaat

Kabulin hotellihyökkääjistä kaksi on kuollut

21.1. 1:14

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tapahtuneen hotellihyökkäyksen tekijöistä kaksi on kuollut, kertoo Afganistanin sisäministeriön tiedottaja.

Lauantaina yöllä neljä asemiestä tunkeutui Intercontinental-nimiseen hotelliin ja avasi tulen. Hyökkäys on kestänyt jo tunteja.



Vielä ei ole varmuutta siitä, kuinka monta ihmistä hotellissa tällä hetkellä on. Ministeriön mukaan osa heistä on kuitenkin saatu pelastettua ja seitsemän haavoittunutta on viety sairaalaan.



Afganistanin turvallisuusjoukot ovat lisäksi saaneet turvattua jo hotellin ensimmäisen ja toisen kerroksen.