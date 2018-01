Ulkomaat

FBI julkaisi ”vanhennetut” kuvat: Heitä etsitään kuuluisasta konekaappauksesta, jossa kuoli 22 ihmistä













Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI on julkaissut uudet kuvat neljästä miehestä, jotka tuomittiin Pakistanissa aikoinaan lentokonekaappauksesta.Pan Amin kone kaapattiin Pakistanin Karachissa syyskuussa 1986. FBI on nyt muokannut nelikosta vanhentuneen näköisiä.Epäiltyjen uskotaan kuuluvan palestiinalaiseen Abu Nidal -ryhmään, jota Yhdysvallat pitää terroristiryhmänä. Nelikko on FBI:n etsityimpien terroristien listalla. USA on luvannut löytöpalkkion pidätykseen johtavista tiedoista.Saksan Frankfurtista lähteneessä koneessa oli 400 ihmistä. 16 tunnin kaappaus johti 22 ihmisen kuolemaan.FBI:n etsimä nelikko vapautui Pakistanissa vankilasta vuonna 2008. Kaappauksesta tuomittiin Pakistanissa viideskin mies, joka sai USA:ssa sittemmin uuden vankeustuomion.