Ulkomaat

Malmön poliisiasemaiskusta epäillyt miehet on vapautettu

Malmön poliisiasemaiskusta epäillyt miehet on vapautettu 19.1. 20:05

Syyttäjänviraston mukaan miehiä ei enää epäillä mistään.

Malmön Rosengårdin poliisiaseman edessä tapahtuneesta räjähdyksestä epäillyt kaksi miestä on vapautettu, ilmoittaa Ruotsin syyttäjänvirasto. Viraston mukaan miehiä ei enää epäillä mistään.



Parikymppiset miehet otettiin kiinni pian räjähdyksen jälkeen ja heitä luonnehdittiin poliisille entuudestaan tutuiksi Malmön rikollispiireistä.



Poliisi jatkaa räjähdyksen tutkintaa tuhotyönä. Poliisin mukaan on mahdollista, että tapahtuma on tallentunut valvontakameroiden nauhalle.



Räjähdys poliisiaseman edessä tapahtui keskiviikkona iltayhdeksän maissa. Räjähdys vahingoitti useita autoja ja poliisiaseman rakennuksia. Henkilövahinkoja ei sattunut.