Friederike-talvimyrsky tappoi ainakin 11 ihmistä Keski-Euroopassa

Keskistä Eurooppaa piinannut Friederike-talvimyrsky on aiheuttanut ainakin yhdentoista ihmisen kuoleman. Moni heistä kuoli liikenteessä, ja useat jäivät kaatuvien puiden alle. Saksassa kuolonuhreja on nyt kahdeksan eli kaksi lisää aiemmin kerrottuun.Saksi-Anhaltin osavaltiossa kuusikymppinen mies putosi kuuden metrin matkan katolta, jota oli vahvistamassa. Hän kuoli poliisin mukaan sairaalassa.Kolmikymppinen mies puolestaan kuoli vammoihinsa jäätyään kaatuvan puun alle.Jo aiemmin kerrottiin muun muassa, että Saksassa kaksi rekankuljettajaa kuoli tuulenpuuskan kaadettua heidän ajoneuvonsa. Saksassa kuolleista kaksi oli pelastustöihin osallistuneita palomiehiä.Hollannin Olstissa mies jäi putoavan oksan alle tultuaan ulos rekasta siirtämään oksaa tieltä ja Enschedessä mies kuoli, kun puu kaatui hänen autonsa päälle. Belgiassa puolestaan nainen kuoli, kun tuuli niin ikään kaatoi puun hänen autonsa päälle.Eilen Saksaa ja Hollantia runnellut myrsky aiheutti myös liikennekaaoksen. Esimerkiksi Hollannin Amsterdamissa Schipholin kentän lentoliikenne keskeytettiin eilen aamupäivällä joksikin aikaa kokonaan. Tänään kentällä odotetaan normaalia päivää, mutta aiempien lentojen perumisten vuoksi kentällä voi olla ruuhkaista, Schiphol tviittasi.Toisenlaisiakin uutisia myrskyn mainingeilta kuului. Kölnissä Saksassa Anton-vauva syntyi autossa, kun hänen vanhempansa jumittuivat liikenteeseen myrskyssä eivätkä ehtineet ajaa sairaalaan.Myrskyn katkaisema pikajunaliikenne on jälleen käynnistynyt Saksassa, mutta täysin normaalissa päiväjärjestyksessä liikenne ei vielä tänä aamuna ole ollut.Etelässä nopeimmat junat ovat kulkeneet aamulla normaaliin tapaan. Muualla Saksassa niiden liikennöinnissä on ollut yhä häiriöitä, rautatieyhtiö Deutsche Bahn kertoi. Pikajunaliikenteen odotetaan kuitenkin jo päivällä kulkevan normaalisti kaikkiin isoihin kaupunkeihin.Myös paikallisjunien liikennöinnissä on vielä ollut häiriöitä etenkin Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa maan länsiosassa.Deutsche Bahn perui eilen iltapäivällä kaikki päivän loput kaukojunat kovan tuulen takia. Yön läpi paiskittiin töitä oksien ja puiden raivaamiseksi raiteilta.Saksan ilmatieteen laitoksen mukaan myrsky oli pahin Saksassa reiluun vuosikymmeneen.Hollannissa vakuutusalan edustaja lausui tänään, että myrsky aiheutti maassa alustavan arvion mukaan noin 90 miljoonan euron taloudelliset vahingot kodeille ja autoille.