Kiinassa syntyi ”vain” 17 miljoonaa lasta

19.1. 10:47

Kiina Maassa on huolestuttu väestön ikääntymisestä ja työvoiman vähenemisestä.

Syntyneiden lasten määrä laski Kiinassa viime vuonna, vaikka yhden lapsen politiikasta on luovuttu. Kansallisen tilastokeskuksen mukaan maassa syntyi 17,23 miljoonaa lasta, kun lapsia edeltävänä vuonna syntyi 17,86 miljoonaa.



Viimevuotisesta pudotuksesta huolimatta perhesuunnitteluviranomainen kuvaili lausunnossaan, että syntyneiden määrä on yhä "suhteellisen korkealla tasolla". Laskua voi selittää hedelmällisessä iässä olevien naisten väheneminen ja se, että naimisiin mennään ja lapsia hankitaan aiempaa vanhemmalla iällä.



Kiina noudatti vuosikymmeniä yhden lapsen politiikkaa väestönkasvun hillitsemiseksi. Toissa vuonna voimaan tullut laki sallii parien hankkia myös toisen lapsen. Maassa huolestuttiin väestön ikääntymisestä ja työvoiman vähenemisestä.



Kiinassa on asukkaita tätä nykyä noin 1,4 miljardia.