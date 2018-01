Ulkomaat

Berguitta-myrsky lähestyy Mauritiusta – suomalainen Katri vetäytyi hotellin betoniseinien suojiin

Turistit haluavat pysyä yhdessä – paikallisten tilanne huonompi









”Tuntuu paremmalta, kun ei tarvitse kokea tätä yksin”





Meteorologi pitää yhä vaarallisena