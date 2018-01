Ulkomaat

Ranskan poliisi teki ratsian meijerijätin tiloihin

17.1. 12:08

Ranska Yhtiö kertoi joulukuussa, että sen tuotteissa on salmonellavaara.

Ranskassa poliisi on tehnyt ratsian ranskalaisen meijerijätti Lactalisin tiloihin.



Yhtiö kertoi ensi kertaa joulukuussa, että sen tuotteissa on salmonellavaara. Yhtiön mukaan pilaantunutta äidinmaidonkorviketta on saatettu toimittaa yli 80 maahan.



Tutkintaa lähellä olevan lähteen mukaan kymmenet poliisit ovat tehneet etsintöjä sekä yhtiön pääkonttorissa Lavalissa maan länsiosassa että Craonin tehtaalla Luoteis-Ranskassa. Ongelmat ovat koskeneet Craonin tehtaalla tehtyjä tuotteita.