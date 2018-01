Ulkomaat

Kymmeniä ihmisiä löytyi joukkohaudoista Meksikon maaseudulla

Meksikon luoteisosasta on löytynyt useita joukkohautoja, joissa on ainakin 32 ruumista. Asiasta kertoivat viranomaiset varhain keskiviikkona Suomen aikaa.





Viikonloppuna löytyneessä ensimmäisessä haudassa oli yhdeksän ruumista. Hauta oli maaseudulla lähellä banaanitilaa. Kaksi muuta hautaa löydettiin myöhemmin lähistöltä.Haudat ovat Nayaritin osavaltiossa. Alueella tehdään yhä etsintöjä, ja mahdollista on, että ruumiita löydetään lisää.Nayarit sijaitsee seudulla, jossa on paljon voimakkaisiin huumekartelleihin liittyvää väkivaltaa. Noin 200 000 ihmistä on kuollut Meksikossa väkivaltaisesti sen jälkeen kun hallitus joulukuussa 2016 aloitti sodan kartelleja vastaan. Varmaa tietoa ei ole siitä, kuinka moni kuolema liittyy huumesotaan.