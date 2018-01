Kotiinsa kahlittujen 13 sisaruksen naapuri kertoo oudosta joulukoriste-episodista: ”Heistä näki että he olivat kauhuissaan”

Ulkomaat

Kotiinsa kahlittujen 13 sisaruksen naapuri kertoo oudosta joulukoriste-episodista: ”Heistä näki että he olivat

Ylläolevalla videolla kuvaa talosta josta löytö tehtiin, sekä Perrisin poliisipäällikkö Greg Fellowsin kommentit tutkinnan etenemisestä.





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaksoiselämää ja epäilyksiä





The Turpin family of 13 children looked happy on Facebook, but behind closed doors they were chained up and starved, police say https://t.co/zMJDc7HL4zhttps://t.co/zMJDc7HL4z — The Daily Beast (@thedailybeast) January 16, 2018 https://twitter.com/thedailybeast/status/953401577762705408?ref_src=twsrc%5Etfw