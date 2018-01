Ulkomaat

Video: Jättimäinen pyton luikerteli tielle Floridassa – huonosti kävi

Pembroke Pinesin poliisilaitos sai 12. tammikuuta ilmoituksen valtavasta tiikeripytonista, joka oli luikertelemassa kohti asutusta.Poliisit löysivät matelijan Johnson Streetin ja tien 27 välittömästä läheisyydestä kun käärme oli luikerrellut asfaltille.Pembroke Pinesin poliisilaitos julkaisi videon tiikeripytonin kiinniotosta Twitter-tilillään.Noin 3,7 metrin pituinen kuristajakäärme toimitettiin paikalliselle poliisiasemalle, missä virkavallan edustajat innostuivat poseeraamaan kameralle isokokoisen matelijan kanssa.Pembroke Pinesin länsipuolella sijaitsee Evergladesin subtrooppinen rämealue, joka on tunnettu etenkin alligaattoreistaan. Evergladesin kansallispuisto on listattu Unescon maailmanperintöluetteloon.Käärmeen suuntaaminen kohti asutusta koitui lopulta sen turmioksi, vaikka se selvisi tienylityksestä pelkällä kiinniotolla. Videon julkaissut KameraOne nimittäin kertoo, että pyton päästettiin lopulta hengestään.Tiikeripytoneita esiintyy luonnollisesti Kaakkois- ja Itä-Aasiassa, mutta hylätyistä lemmikkieläimistä on muodostunut lisääntyvä kanta myös Yhdysvaltojen Floridaan.Pembroke Pinesin poliisilaitoksen mukaan kyseessä on vieraslaji, joka aiheuttaa uhan paikalliselle eläimistölle, lemmikkieläimille sekä jopa lapsille.