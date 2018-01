Ulkomaat

Kerrostalo romahti räjähdyksen jälkeen Belgiassa – jopa 20 sai vammoja

Belgiassa Antwerpenin kaupungissa kerrostalo on romahtanut räjähdyksen takia. Antwerpenin poliisin mukaan räjähdys aiheutui luultavasti kaasuvuodosta eikä kyse ole terrorismista, kertoo muun muassa Independent.Vammoja on saanut 10–20 ihmistä, Independent kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan kaksi on loukkaantunut vakavasti.Tiedot raunioista pelastettujen määrästä ovat vaihdelleet. BBC:n mukaan rakennuksen raunioista on pelastettu kolme ihmistä, joista osa oli lapsia. Independentin mukaan pelastettuja on seitsemän.Paikallinen pelastuslaitos kertoo, että pelastustöitä vaikeutti raunioiden epävakaisuus.Daily Mailin mukaan sortuneessa rakennuksessa oli neljä kerrosta. BBC lisäksi kertoo, että kolme muutakin rakennusta vaurioitui räjähdyksessä.Räjähdys tapahtui Paardenmarkt-nimisellä alueella Antwerpenin keskustassa.