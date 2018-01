JP: Tunnettu natsien metsästäjä lähetti kirjeen presidentti Niinistölle – vaatii selvitystä suomalaissotilaiden toiminnasta toisessa maailmansodassa

Ulkomaat

JP: Tunnettu natsien metsästäjä lähetti kirjeen presidentti Niinistölle – vaatii selvitystä suomalaissotilaide

Natsirikollisten jahtaamiselle omistautunut Simon Wiesenthal -keskus haluaa Suomen selvittävän, osallistuivatko suomalaiset SS-sotilaat juutalaisten kansanmurhaan eli holokaustiin Ukrainassa.

Keskuksen johtaja Efraim Zuroff https://www.is.fi/haku/?query=efraim+zuroff vetoaa Suomen tasavallan presidenttiin Sauli Niinistöön https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinistoon kirjeitse.

Kirjeestä kertoi maanantaina Jerusalem Post http://www.jpost.com/Diaspora/Will-Holocaust-crimes-of-Finnish-volunteers-in-Ukraine-go-unpunished-536805 .





Kirje presidentille

