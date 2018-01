Ulkomaat

Ruotsi vahvistaa puolustuskykyä: Määrä on laatua, sanoi Hultqvist

Taustalla on yhä itsetietoisemmin ja aggressiivisemmin käyttäytyvä – ja yhä paremmin varustautuva – Venäjä.

Venäjän rajanaapurina Suomi on ymmärtänyt realiteetit ja hoitanut oman tonttinsa paljon länsinaapuria paremmin.