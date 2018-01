Ulkomaat

Tanskan poliisi: Jopa tuhatta nuorta epäillään lapsipornon levittämisestä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tanskan poliisi on kertonut harvinaisesta tapauksesta, jossa jopa tuhatta lasta ja nuorta epäillään lapsipornon levittämisestä. He olivat jakaneet Messenger-viestipalvelussa kahta seksivideota sekä kuvia, joissa esiintyy tapahtumahetkellä 15-vuotiaita nuoria.Poliisin mukaan tapaus on erittäin monimutkainen ja sen tutkinta on kestänyt pitkään.– Otamme tämän erittäin vakavasti, koska osallisille voi koitua merkittäviä seurauksia, jos materiaalia levitetään, poliisin tiedotteessa muotoiltiin.Tapaus tuli Tanskan poliisin tietoon Europolin ja amerikkalaisviranomaisten kautta, kun Messenger-palvelun omistava Facebook oli tehnyt siitä ilmoituksen.Useimmat yhteensä 1 004:stä epäillystä tanskalaisnuoresta olivat jakaneet materiaalia vain kerran tai pari, mutta jotkut olivat levittäneet sitä satoja kertoja.Epäillystä rikoksesta voi Aftonbladetin mukaan saada jopa 20 päivää vankeutta ja merkinnän rikosrekisteriin, jolloin henkilön on mahdoton tulevaisuudessa saada työtä ammateissa, joissa toimitaan lasten parissa.