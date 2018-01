Ulkomaat

Kymmeniä kuoli itsemurhaiskussa Bagdadissa

Irakissa ainakin 26 ihmistä on saanut surmansa kahdessa itsemurhaiskussa pääkaupunki Bagdadissa. Haavoittuneita on satakunta.Kaksi itsemurhapommittajaa räjäytti itsensä kaupungin keskustassa Tayyaranin aukiolla, minne muun muassa päivätyöläiset kokoontuvat aamuisin odottamaan töitä. Aukiolle on tehty iskuja aikaisemminkin.Kyseessä oli jo toinen tuhoisa hyökkäys Bagdadissa kolmen päivän sisällä.Mikään ryhmä ei ole toistaiseksi ilmoittautunut teon tekijäksi, mutta valtaosa vastaavista iskuista Irakissa on ollut äärijärjestö Isisin tekemiä.Irakin hallitus julisti viime kuussa sodan Isisiä vastaan päättyneeksi, koska äärijärjestön hallussa olleet alueet oli saatu vallattua. Bagdadin pohjoispuolella on kuitenkin edelleen aktiivisia jihadistiryhmiä.