Ranskalaisen meijerijätin salmonellaskandaali koskettaa 83 maata

14.1. 2:32

Ranskan viranomaiset ovat kertoneet jo yli 30 salmonellatartunnasta.

Meijerijätti Lactalisin salmonellaskandaali koskettaa 83 maata. Yhtiön toimitusjohtaja kertoi ranskalaismedialle sunnuntaina, että kyseisissä 83 maassa on yli 12 miljoonaa laatikkoa, jotka sisältävät pilaantunutta äidinmaidonkorviketta. Laatikot vedetään takaisin markkinoilta.



Ranskassa on nostettu satoja kanteita äidinmaidonkorvikkeesta, jossa oli salmonellaa. Ranskan viranomaiset ovat kertoneet tähän mennessä yli 30 salmonellatartunnasta, joiden epäillään tulleen yhtiön tuotteista. Lisäksi Espanjassa on todettu yksi tapaus, ja Kreikassa tutkitaan yhtä epäilyä.



Evira kertoi joulukuussa, ettei ranskalaisyhtiön valmistamia äidinmaidonkorvikkeita tiettävästi myydä Suomessa.