Ulkomaat

Bali julisti jätehätätilan roskaisille rannoilleen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Indonesian suosittu lomasaari Bali on julistanut niin sanotun jätehätätilan roskaisimmille rannoilleen.Marraskuussa alkaneen puhdistuskampanjan aikana Balin rannoilta on poistettu satoja tonneja jätettä. Enimmäkseen rannoille huuhtoutuu muoviroskaa.Jäteongelma on pahimmillaan monsuunikaudella, kun tuuli ja sateet kuljettavat jätettä kohti rantoja.Ympäristön ohella jätevuoret uhkaavat Balin taloudelle tärkeää turismia. Ongelmaisimmalla alueella sijaitsevat turistien suosimat Jimbaranin, Kutan ja Seminyakin rannat.Indonesia on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin merijätteen tuottaja.