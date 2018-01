Ulkomaat

YK:n raporttiluonnos: Ilmaston lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen voi karata tavoittamattomiin

Tavoite ilmaston lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen karkaa tavoittamattomiin, mikäli valtiot eivät nyt toimi vähentääkseen hiilidioksidipäästöjä. Asia ilmenee YK:n raportin luonnoksesta.Ilmaston lämpenemisen rajaaminen on asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastosopimuksessa, jonka on allekirjoittanut 197 maata.Raportin mukaan 1,5 asteen tavoitteen toteutuminen 2000-luvun loppuun mennessä on erittäin epätodennäköistä, mikäli sopimusmaat eivät vähennä hiilipäästöjä, hillitse energian kysyntää ja poista hiilidioksidia ilmasta.– On suuri riski, että tämänhetkisen päästökehityksen ja kansallisten sitoumuksien myötä ilmaston lämpeneminen ylittää 1,5 astetta, raporttiluonnoksessa sanotaan.Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet pitämään ilmaston lämpenemisen alle kahdessa asteessa suhteessa esiteollisen ajan tasoon ja pyrkimään 1,5 asteeseen.YK:n kansainvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n lopullinen versio raportista julkistetaan lokakuussa.