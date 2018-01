Martin Luther Kingin neuvonantaja suosittelee opiskelijoille istumalakkoa – ”Salamurhasta tuli politiikan teon väline”

Ikä: 89

Aktivisti, metodistipappi ja luennoitsija. Martin Luther King Jr:n liittolainen rasisminvastaisessa taistelussa. Järjestänyt koko aikuisikänsä väkivallattoman vastustamisen workshopeja. Opiskeli metodistisessa missiossa Intian Nagpurissa satyagrahaa, Mahatma Gandhin kehittämää väkivallatonta vastustamista. Opiskeli teologiaa Oberlinin yliopistossa, Bachelor of Sacred Theology -tutkinto Bostonin yliopistosta. Perhe: Naimisissa Dorothy Lawsonin kanssa vuodesta 1958. Parilla on kolme poikaa ja kolme lastenlasta.

”Trumpin hallinto edustaa suurta joukkoa valkoisia ihmisiä, jotka eivät kannata yhdenvertaisuutta tukevia lakeja.””Muutamat ihmiset järjestöstä ovat olleet yhteydessä minuun ja olen tavannut heitä. Järjestö on tärkeä, mutta Trumpin vuosina jäsenten on opeteltava parempaa filosofista ja strategista ajattelua.””Siirtolaisvastaisuudella on aina ollut Yhdysvaltain historiassa rasistinen pohjavire. Siirtolaisia vastustavat pääasiassa valkoiset miehet. Myöskään oikeusministeri Jeff Sessionsin suhtautuminen siirtolaisuuteen ei ole terve, vaikka hänen sukunsa ei ole alunperin Pohjois-Amerikasta.Demokraattinen kokeilumme ei koskaan ole sisältänyt yleistä äänioikeutta. Vasta 1920 naiset saivat äänestää. Tapa, jolla vaaleja toteutetaan, ei ole sallinut yleistä äänioikeutta. Yhdysvaltain päättäjät eivät ikinä ole olleet yksimielisiä siitä, että kaikilla tulisi olla äänioikeus ja mahdollisuus äänestää.