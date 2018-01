Ulkomaat

Raiskatun ja murhatun pikkutytön isä: perhe eli vuosia pelossa – viranomaiset epäilevät sarjamurhaajaa

Ylläolevalla videolla kuvaa Kasurin kaupungissa puhjenneista levottomuuksista. Videon lopussa nähdään valvontakamerakuvaa tytön sieppauksesta sekä piirroskuva epäillystä.





Heartbroken to hear about Zainab - a 7 year old child abused and brutally killed in Kasur, Pakistan. This has to stop. Gov and the concerned authorities must take action. #JusticeForZainabhttps://twitter.com/hashtag/JusticeForZainab?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Malala (@Malala) January 10, 2018 https://twitter.com/Malala/status/951082012068188162?ref_src=twsrc%5Etfw