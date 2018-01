Ulkomaat

Loistohotelli Ritzistä viedyt jalokivet on saatu takaisin

BBC:n mukaan kaksi epäiltyä on edelleen karkuteillä.





Pariisissa kaikki viiden tähden Ritz-hotellista varastetut jalokivet on saatu takaisin, asiasta perillä oleva lähde kertoo AFP:lle. Osa ryöstösaaliista saatiin takaisin jo keskiviikkona, kun kolme varkaista otettiin kiinni heidän yrittäessään paeta hotellista. Loput jalokivet olivat laukussa, jonka poliisi takavarikoi.Aseistettu joukkio syöksyi keskiviikkona illansuussa paikallista aikaa Ritziin ja rikkoi hotellin sisällä olevan jalokiviliikkeen näyteikkunat. Kolme miestä pidätettiin, kun he yrittivät paeta jalokiviä ja kelloja sisältäneiden kassien kanssa. BBC:n mukaan ryöstöstä epäillään viittä ihmistä, joista kaksi on edelleen karkuteillä.Epäillyillä kerrotaan olleen mukanaan käsiaseita ja kirveitä. Huomatessaan jäävänsä kiinni kolmikko yritti siirtää saalista ikkunan kautta ulkona odottavalle kaksikolle. Toinen näistä pakeni autolla ja toinen moottoripyörällä, jolloin yksi saaliskassi putosi.Kassista löytyi lisää kelloja ja jalokiviä.