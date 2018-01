Ulkomaat

Puerto Ricon kaaoksen synkät luvut: 11 päivää, 32 henkirikosta, 0 pidätystä

Puerto Rico on ajautumassa kaaokseen. Konkurssikypsän saaren henkirikosluvut ovat nousseet räjähdysmäisesti ja samaan aikaan poliisit lakkoilevat.

Kriminologi uskoo murha-aallon olevan yksi hurrikaani Marian jälkiseurauksista.

3,4 miljoonan Puerto Ricossa tehdään noin 600–700 henkirikosta vuosittain.





Poikkeustila

Yllä olevalla videolla Maria-hurrikaanin aiheuttamia tuhoja ilmasta kuvattuna.





Jengien reviirisota kiihtyi