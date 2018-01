Ulkomaat

Liettua kiristi alkoholilakia: Mainoskiellosta käynnistyi ruletti, joka sai valtiojohdonkin hämilleen

Liettua kiristi alkoholilakejaan pyrkimyksenään vähentää alkoholinkulutusta maassa.

Alkoholimainonnan kielto astui voimaan vuodenvaihteessa.

Se on johtanut siihen, että ulkomaisista lehdistä – niin Voguesta kuin National Geographicista – alkoholimainokset on joko peitettävä tai revittävä pois.









Presidenttikin arvostelee

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jopa 30 000 euron sakko