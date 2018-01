Ulkomaat

Nuori suomalaisnainen menehtyi Intiassa – miesystävä toimitettiin sairaalahoitoon

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nuori suomalaisnainen on kuollut Intian Chennaissa, kertovat paikalliset sanomalehdet Times of India ja The Hindu. Lehtien mukaan 22-vuotias nainen löydettiin keskiviikkoaamuna hotellihuoneestaan Chennain Triplicanen alueella.Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, että tapaus on suomalaisviranomaisten tiedossa ja hoidossa.Naisen kerrotaan majoittuneen hotelliin tiistaiaamuna suomalaisen miesystävänsä kanssa. Times of Indian mukaan pariskunta poistui hotellista pian sisäänkirjautumisen jälkeen ja palasi huoneeseensa myöhemmin illalla päihtyneessä tilassa.Naisen kuolema kävi ilmi, kun hänen miesystävänsä tuli aamulla hotellin vastaanottoon ja pyysi henkilökunnalta apua, jotta naiselle saataisiin järjestettyä kyyti sairaalaan. Hotellin työntekijät menivät huoneeseen ja löysivät sieltä lattialla maanneen naisen, joka todettiin myöhemmin sairaalassa kuolleeksi.Poliisi ei epäile naisen joutuneen rikoksen uhriksi.– Odotamme ruumiinavauksen tuloksia. Vasta niiden valmistuttua tiedämme tarkan syyn hänen kuolemaansa, tapausta tutkiva poliisi Times of Indialle.Suomalaismies toimitettiin niin ikään sairaalahoitoon. Tiedotusvälineiden mukaan Suomen Delhin-suurlähetystön henkilökuntaa on saapumassa Chennaihin auttaakseen viranomaisia tapauksen selvittämisessä.