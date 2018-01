Ulkomaat

Koirankeksejä, body lotionia ja minttu­karkkeja: Kannabiksen myynti laillistettiin – Kalifornia meni sekaisin

Marihuanaa voi nauttia myös kahvin ja teen muodossa. Jopa koirille on rauhoittavia ja nivelreumakipuja helpottavia marikeksejä.









4 asiaa marihuana-laista

Kalifornialaiset äänestivät syksyn 2016 presidentinvaalien yhteydessä marihuanan viihdekäytön sallimisen puolesta 21 vuotta täyttäneille aikuisille. Laki astui voimaan vuoden 2018 alusta. Sitä ennen marihuanaa sai ostaa laillisesti Kaliforniassa vain lääkärin suosituksella. Sen sai käytännössä kuka tahansa sitä haluava. Marihuanaa saa uuden lain mukaan ostaa korkeintaan unssin (28 grammaa) kerrallaan. Gramma maksaa 10 dollarista (8,30 e) ylös päin lajikkeesta ja kaupasta riippuen. Laki sallii myös kuuden marihuana-pensaan kasvattamisen per henkilö omaan käyttöön. Aineen käyttö on kielletty mm. julkisilla paikoilla ja ajoneuvoissa. Kannabiksen viihdekäyttö on sallittu Yhdysvalloissa 8:ssa ja lääkekäyttö 29 osavaltiossa. Liittovaltio sen sijaan pitää sitä yhä kiellettynä aineena.