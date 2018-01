Ulkomaat

Lumisade iski Fuengirolaan – näin Aurinkorannikon suomalaiset kommentoivat harvinaisen kylmää keliä

Katso otsikon alla olevalta videolta, kuinka lumi peitti hiekkarannan Fuengirolassa.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY









Kulttuuriväki havahtui kylmyyteen

Voit katsoa videon moottorietiekaaoksesta alta.

Eteläänkin yksi kylmä päivä