Ulkomaat

Öljytankkeri roihuaa yhä Kiinan rannikolla – vaarassa räjähtää ja upota

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kiinan itärannikolla rahtilaivaan törmännyt öljytankkeri roihuaa edelleen. Kiinan liikenneministeriö on julkaissut aluksesta kuvan, jossa alus on savun ja liekkien vallassa.Kiinan viranomaisten mukaan tankkeri on vaarassa räjähtää ja upota.Kiina kertoi myöhään eilen lähettäneensä tankkerin luokse aluksia torjumaan öljylastin aiheuttamaa vahingon vaaraa. Kiina on myös laajentanut tankkerin miehistön etsintöjä. Kateissa on 31 ihmistä. Etsintöjä ja muita töitä haittaavat kehnot sääolot.274-metrinen öljytankkeri oli matkalla Etelä-Koreaan, kun se törmäsi kiinalaiseen rahtialukseen parisataa kilometriä Shanghaista itään lauantaina.Laivassa on lastina 136 000 tonnia kevytöljyä, jota on erittäin vaikea havaita ja torjua, jos se pääsee sekoittumaan meriveteen