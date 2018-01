Ulkomaat

Fuengirolan aurinkorannat peittyivät lumeen – Ilmatieteen laitos ällistyi

Oletko paikalla lumisessa Fuengirolassa? Ota yhteyttä toimitukseen täältä https://www.is.fi/uutisvihje/ tai sähköpostilla uutiset@iltasanomat.fi ! Lukijan kuvan voit lähettää myös kännykästä suoraan numeroon 13456.





Harvinainen tapahtuma

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





https://www.is.fi/uutisvihje/