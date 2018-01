Ulkomaat

Koreoiden edustajat tapaavat ensi kertaa kahteen vuoteen – asialistalla ainakin talviurheilua

Etelä-Korean ja Pohjois-Korean edustajien on määrä tavata tänään. Korkean tason tapaaminen on ensimmäinen kahteen vuoteen.Keskustelut järjestetään Panmunjomin rajakylässä maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Koreoiden edustajien on määrä puhua pohjoiskorealaisten urheilijoiden osallistumisesta talviolympialaisiin, jotka järjestetään Etelä-Koreassa ensi kuussa.Ennen tapaamista Etelä-Korea sanoi, että haluaa nostaa keskusteluissa esille myös sodan erottamien perheiden tapaamisten jatkamisen. Perhetapaamisia ei ole järjestetty kahteen vuoteen.Lännessä neuvottelujen toivotaan vähentävän jännitteitä Korean niemimaalla sekä hillitsevän Pohjois-Korean ydinaseuhittelua.Tuorein vuoropuhelun vaihe sai alkunsa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin uudenvuodenpuheesta, jossa hän sanoi maansa voivan osallistua Pyeongchangin talviolympialaisiin. Viime viikolla maiden välinen kuuma linja otettiin jälleen käyttöön liki kahden vuoden tauon jälkeen.