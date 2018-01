Ulkomaat

Saudinaiset pääsevät pian stadionille katsomaan jalkapalloa

Saudi-Arabiassa naiset pääsevät perjantaina ensimmäistä kertaa urheilustadionille katsomaan jalkapallo-ottelua. He voivat seurata ottelua pääkaupunki Riadissa, maan viestintäministeriö kertoo.Äärimmäisen konservatiivisessa Saudi-Arabiassa on meneillään 32-vuotiaan kruununprinssin kampanja, jonka myötä on tehty useita uudistuksia.Seuraava mahdollisuus jalkapallon seuraamiseen on lauantaina Jeddan kaupungin stadionilla ja kolmas Dammamissa ensi viikolla.Viime syyskuussa naiset saivat jo tulla perheidensä kanssa Riadissa sijaitsevalle King Fahdin urheilustadionille juhlimaan kuningaskunnan kansallispäivää.Kesäkuussa saudinaisten on määrä saada ajaa autoa.