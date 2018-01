Ulkomaat

Sankka sumu loi salamyhkäisen näyn kiinalaiskaupunkiin

Yksi tällaisista ilmiöistä nähtiin perjantaina Itä-Kiinassa sijaitsevassa Hezen kaupungissa Shandongin maakunnassa.Kaupunkiin satoi perjantain vastaisena yönä vuoden 2018 ensimmäiset lumet. Aamulla Hezen kietoi otteeseensa tiheä sumu, joka loi kaupunkiin salamyhkäisen näyn.Uutistoimisto Reuters on julkaissut ilmasta kuvatun videon sumun valtaamasta kiinalaiskaupungista. Videolla näkyy, kuinka sumu ja lumi ovat luoneet Hezeen ”talvisen ihmemaan”.Reuters kertoo sumun pysyneen kaupungin yllä noin kahden tunnin ajan.Hezeä on kutsuttu pionien kotikaupungiksi. Prefektuurin lukuisiin nähtävyyksiin kuuluu esimerkiksi 12 hehtaaria laaja Caozhoun pionipuutarha, jossa on noin 800 erilaista pionilajia tai -lajiketta.