Ulkomaat

Poikkeuksellinen kylmyys riivaa Pohjois-Amerikkaa – Kanadassa lähes 50 pakkasastetta

Alla olevalla videolla käy ilmi, että Pohjois-Amerikkaa koetteleva kylmyysaalto on aiheuttanut Floridassa erikoisen ilmiön: puusta putoilevat ”jäätyneet” iguaanit https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005514975.html .

Kanadassa Ontarion pohjoisosaan ja Quebeciin ennustettiin jopa viidenkymmenen asteen pakkasia.Lauantain aikana kovat tuulet ja pakkaset sotkivat myös lentoliikennettä. Tilanne oli vaikea muun muassa New Yorkin John F. Kennedyn lentokentällä ja Etelä-Carolinan Charlestonin kentällä. Kaikkiaan yli 3 400 lentoa viivästyi eri puolilla Yhdysvaltoja.New Yorkissa monet saapuvat lennot joutuivat odottamaan useita tunteja ennen pääsyä portille. Jotkut lennot luovuttivat jo matkalla.Muun muassa Aeroflotin Moskovasta lähtenyt lento heitti hanskat tiskiin ja teki u-käännöksen Islannin kohdalla. Norwegianin lento Lontoosta laskeutui Stewart International -kentälle 112 kilometriä Manhattanista pohjoiseen ja Japan Airlinesin lento laskeutui Bostoniin.Sääennusteiden mukaan luvassa on poikkeuksellisen kylmää säätä myös alkavalla viikolla. Jäätäviä sateita on luvassa aina Kansasista Tennesseehen asti.