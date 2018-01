Ulkomaat

Reino Savukoski lopetti Ari Saarilammin etsinnät Tallinnassa – ”En ole yhtään varma, että hän on vedessä”

Porilainen Ari Saarilammi, 54, katosi marraskuun lopulla Virossa. Saarilammi oli Tallinnassa kokousmatkalla.

Viron poliisi uskoo Saarilammin hukkuneen hotellinsa vieressä sijaitsevaan satama-altaaseen.

Ruumista ei ole kuitenkaan vielä löydetty.

