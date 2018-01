Ulkomaat

Floridassa kylmyys aiheuttaa liskosateen – jäätyneet iguaanit putoilevat puista

Pohjois-Amerikkaa koetteleva kylmyysaalto on aiheuttanut Floridassa erikoisen ilmiön: puusta putoilevat ”jäätyneet” iguaanit.

https://www.washingtonpost.com/news/animalia/wp/2018/01/04/iguanas-are-falling-out-of-trees-in-florida-because-its-so-cold-please-dont-pick-them-up/?utm_term=.aedf93af8734

